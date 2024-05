Inako pagkakamali, kasalanan: Awra humingi ng tawad sa mga kalaban, pamilya

Ramdam na ramdam ang presence ni Vice Ganda sa mga ganap sa buhay ni Awra Briguela ngayon.

Matapos ngang makita na magkasama silang nanood ng volleyball (UST vs DLSU), gumawa ng 2 parts vlog si Vice sa kanyang YouTube channel, na si Awra nga ang guest.

Sa unang vlog ay tungkol lang sa spaghetti. Sa second vlog ay seryosong usapan na ang ganap, at pinag-usapan nila ang naranasang iskandalo, problema ni Awra.

Dito nga lumabas na may problema rin talaga si Awra na pinilit niyang takasan, na umabot nga sa gulo, dahil na rin sa paglalasing, pagpapakaligaya niya.

At ang latest nga, heto at hayagan na siyang humingi ng tawad sa kanyang pamilya, sa mga nakabanggaan niya, sa mga taong naniniwala s kanya, at siyempre, sa sarili niya mismo.

Heto nga ang open letter ni Awra para sa mga taong involved:

“An open letter to the people I’ve disappointed, to the people who were involved, to the ones who believed in me, and especially to my family.

“Gusto ko simulan sa paghingi ng tawad sa pamilya ko lalong-lao na sa magulang ko. Patawad kung mas pinili kong takbuhan and talikuran ang problema.

“Patawad kung wala akong tapang harapin ang mga issues natin sa isa’t isa. Patawad kug mas pinili kong tumakbo at magpakasaya nang panandalian imbis na ayusin natin ang problema.

“Alam kong hindi naging madali sa inyo na makita at mapanood ako sa sitwasyong hindi maganda. Patawad kung nadisyama ko kayo sa maraming bagay.

“Patawad kung nagbago ako at nag-iba ang ugali ko. Alam kong hindi magiging madali pero pipilitin kong magbago at susubukan kong ayusin ang mga desisyon ko sa buhay.

“Ang tanging hiling ko lang sa ngayon ay naway sana ‘wag kayong mapagod na bigyan ako ng pagkakatao magbago at bumawi sa lahat ng pagkakamali ko at sa pagkakatao na ‘to ay hinding-hindi ko na sasayangin.

“To the ones who were involved, I would also like to humbly ask for your forgiveness. The mistakes and all the damages that were done was mine and I am willing to take accountability and responsibility I will take all these as a lesson that I will carry for the rest of my life.

“I know we’re in good terms already and settled things privately but still want to say sorry and thank you for allowing and giving me the chance to apologize and for accepting it.

“To the people who believed in me, I want to thank you all as well and I’m very sorry for letting you all down. I will make it up to you by correcting, fixing, and owning up my mistakes.

“I know it will take a lot of time for you all to forgive me, but please do know that I’m taking my time as well to forgive myself.

“Lastly to myself, in able for you to move forward I am very sorry that I let our emotions consume us. I’m sorry we lost our spark at some point of our life and I’m very-very sorry ‘cuz I didn’t take care of our self.

“All of these we’re such a real nightmare and I don’t want to let the fear win again. This definitely served as a big lesson for me.”

Well, maganda naman na nagpakumbaba, at tinanggap ni Awra ang pagkakamali, at handa siyang harapin ang kung ano mang puwedeng mangyari sa puntong ito.

Mahirap nga kasing burahin ang napanood ng maraming tao na video na nakikipag-away siya, sumasagot-sagot sa mga otoridad, at lasing na lasing.

Pero sabi nga, bigyan ng pagkakataon ang mga taong umaamin sa pagkakamali, at humihingi ng tawad. (Dondon Sermino)