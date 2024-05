Higit 2,000 indibiduwal na kabilang sa nasa laylayan ng lipunan ang tumanggap ng financial assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) araw ng Miyerkules sa Taguig City.

Pinangunahan nina 2nd District ng Cavite Congresswoman Lani Mercado Revilla na kumatawan sa kanyang asawang si Sen. Ramon “Bong” Revilla at Taguig City Mayor Lani Cayetano ang pamamahagi ng P2,000 ayuda sa mga residente ng Taguig City na karamihan ay mga construction workers, mangingisda, at iba pang nasa mahihirap na sektor ng lipunan.

Ayon sa kongresista, maraming manggagawa ang hindi naman permanente ang trabaho lalo na ang mga construction workers dahil seasonal o pana-panahon lang ang pagkakaroon nila ng trabaho at iyon ay kapag mayroong konstruksiyon ng gusali.

Nilinaw din niya na ang ginagawa nilang pagtulong ay hindi lamang nakatutok sa Taguig kundi sa buong kapuluan, partikular sa mga mamayan sa malalayong lalawigan na maralita ang buhay.

Kinailangan aniya niyang kumatawan kay Sen. Bong Revilla upang mapangasiwaan ang pamamahagi ng ayuda dahil dumalo ang mister sa isa ring mahalagang okasyon na pagsasanib ng dalawang puwersa ng partidong pulitikal.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Cong. Lani Revilla na hindi lamang ang pamamahagi ng tulong pinansiyal sa ilalim ng AICS ang ginagawa nila ng kanyang mister kundi nakatutok din ang Senador sa paglikha ng batas na makakatulong sa iba pang mahihinang sektor tulad ng senior citizens na mabibiyayaan sa ilalim ng Expanded Centenarian Law. (Betchai Julian)