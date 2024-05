Greg Slaughter nagbabalik-Pilipinas, didribol sa Manila SV Batang Sampaloc

BALIK na sa Pilipinas si “Gregzilla” Gregory William Slaughter upang magpasiklab para sa Manila SV Batang Sampaloc sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sixth season.

Inihayag ni Manila team consultant Charles Tiu na sasabak na sa pagsasanay ang 35-anyos na dating Ateneo Blue Eagle at Ginebra Gin Kings big man matapos ang paglalaro sa Japan B.League sa koponan ng Rizing Zephyr Fukuoka kung saan ay rumehistro ito ng 2.7 puntos at 1.9 rebounds average sa limitadong 6.9 minuto kada laro.

“Welcome to our Manila MPBL team Gregzilla. See you soon,” saad ni Tiu sa kanyang social media post na X (dating twitter).

Inaabangan ang pagdating Filipino-American center na kinuha ang release papers mula sa Japan, na mas palalakasin ang opensiba at depensa ng Manila Stars sa pagmamando ni Far Eastern University (FEU) Tamaraws assistant coach Gabby Severino, kasama sina coach Ricky Dandan at Tiu.

Nakatakdang lumahok ang 7-footer sa koponan kasama sina dating PBA No. 1 pick Carl Bryan Cruz, dating Ateneo center Rabeh Al-Hussaini, dating La Salle Fil-Am DJ Mitchell at Francis Escandor, dating Adamson Soaring Falcon Didat Hanapi, dating FEU Tamaraw James Tempra, bagong CSB player Shawn Umali, Jan Jamon, Paolo Javelona at Mike Tolomia.

Huling beses sumabak sa pro-league sa bansa si Slaughter sa koponan ng Northport Batang Pier nang kumamada ito ng 16.5 puntos, 10.8 rebounds at 1.9 blocks bago nito tinapos ang walong taong pananatili sa liga, matapos na ma-trade ng Ginebra para kay Christian Standhardinger noong Marso 2021.

Naging restricted free agent ito noong Enero 31, 2022 at hindi na nagawang magre-sign sa NorthPort dulot ng problema sa kontrata, hanggang sa pumirma ito sa Rizing Zephyr noong Hulyo 9, 2022.

Lahat ng kampeonato nito sa PBA ay nakuha sa Ginebra mula sa ‘twin towers’ nila ni Japeth Aguilar, habang ginawaran itong Best Player of the Conference noong 2017 Governors Cup at naging five-time PBA All-star, kabilang pa ang pagiging parte ng 2015 PBA first Mythical Team at 2014 Rookie of the Year.

Mayroon rin itong dalawang gintong medalya sa Southeast Asian Games sa 2011 Jakarta at 2019 Manila meet bilang pagsisilbi sa Gilas Pilipinas. (Gerard Arce)