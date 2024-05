Fil-Moroccan Yacine Guermali sinungkit 1st gold sa PH Athletics Championships

DINOMINA ni Fil-Moroccan Yacine Guermali sa simula pa lamang hanggang katapusan ang 5,000-meter run para angkinin ang pinakaunang gintong medalyang nakataya sa pagbubukas ng 2024 ICTSI Philippine Athletics Championships sa PhilSports Oval sa Pasig City.

Na-overlap ng 24-anyos mula Gonzaga University na si Guermali ang halos kabuuan ng 58 kasali bago tinapos ang distansiya sa tiyempong 14:18.83 tungo sa dominanteng pagwawagi sa kanyang pinakauna na pagsabak sa torneo na inorganisa ng Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA).

“It feels good, good run today, so beautiful,” na umaasang tuluyang makakamit ang pagiging miyembro ng national squad matapos na hindi makumpleto ang proseso dahil sa kanyang pag-aaral at paglalaro sa US NCAA Division I.

“I am still waiting for more information on that, but I am just so happy to be here and competing for the first time here. It is a tough event no matter what the climate is,” sabi ni Guermali, na siyang may hawak ng national record na 13:50.74 na itinala nito sa OSU High Performance Meet sa Corvallis, Oregon, USA.

Una nang nabura ni Guermali ang Philippine record sa 1,500-meter run sa Portland Distance Carnival tournament sa pagtatala ng 3 minuto at 43.59 segundo upang tabunan ang itinala ni Mervin Guarte noong 2011 Southeast Asian Games na 3 minuto at 47.65 ticks.

Nabigo naman ang national athlete na si Gennah Malapit na maiuwi ang gintong medalya sa women’s javelin throw matapos na magtamo ng pilay sa kaliwang bukung-bukong sa kanyang ikalimang tangka.

Nakuha ni Malapit ang kanyang pinakamahusay na pagtalon na 33.08 metro sa kanyang ikalimang pagsubok ngunit nagtamo ito ng injury sa kanyang bukong-bukong sa proseso.

Bunga nito ay naging matagumpay ang naging debut ni Elizabeth Sicat ng Adamson University na nasungkit ang gintong medalya sa naihagis na 33.35 taas sa kanyang ikaanim at huling pagtatangka sa women’s U20 javelin throw. Ang tanso ay napunta kay Irene Joy Veloso ng Adamson University (32.86m).

Inipon naman ni Daniella Daynata ng 5 Throws-for-all ang kanyang best para sa huli nang irehistro ng layong 43.10 metro sa kanyang huling pagtatangka at depensahan ang kanyang titulo sa women’s discus throw.

Itinala ng 24-anyos na DLSU graduate para agad na maibulsa ang gintong medalya sa kanyang ikatlong pagsubok na may 42.82 metrong hagis.

Hindi naman nagpaiwan ang SEA Games at Philippine record holder sa long jump na si Janry Ubas sa pagtalon sa 7.63 metro upang makamit ang ginto at ang nakatayang Paris Olympics qualifying points na inaasahang magtutulak sa kanya upang umangat mula sa kasalukuyang ika-40 puwesto paangat sa posibleng walong baitang sa ranking.

Binigo ni Ubas, na may hawak sa national record na 8.08 metro, sina Kent Francis Jardin ng Adamson University na nagtala ng 7.39 metro at si Algin Gomez ng Mapua na naabot ang 7.20 metro. (Lito Oredo)