Dimples Romana takot ‘mapatay’ ni Mon Confiado

Nagbabago talaga ang isang teleserye, kapag nilalagay mo si Dimples Romana!

Mas nakakaramdam ka ng excitement kapag nandiyan na siya sa harap ng kamera. Nag-iiba ang pakiramdam kapag umeeksena na siya.

At sa ‘High Street’ nga, ang bagong serye ng Dreamscape, sa dalawang episode pa lang na napanood ko, makakaramdam ka na ng kakaiba sa presence ni Dimples.

Kalaban ba siya ng mga bidang sina Andrea Brillantes, Angel Aquino? O kakampi at tagapagtanggol mula sa mga kaaway?

Anyway, ano nga bang paghahanda ang ginawa ni Dimples para sa seryeng ito nina Direk Lino Cayetano, Direk Onat Diaz?

“Preparations? We are more psychological, kasi parang this time we wanna attack it in a way na mas textured. Mahirap magsalita, kasi baka bawal sabihin.

“Ako lang siguro, with this, lagi akong naninimbang kasi at the end of the day, pamilyado akong tao. Meron akong ipinapalit sa oras na `yon. And very precious sa akin ang time ko with my family.

“So to choose to be outside of that, it has to be… siyempre wala naman talagang papantay sa oras ng pamilya. Pero it has to be something that will be of value to other people as well.

“At may Gen Z ako na anak. So when I think of ‘High Street’, I think of Cal, and she’s not here. What would she appreciate? What kind of work ang magagawa ko na magiging proud ang anak ko na ginawa ko ang trabahong ito?

“The preparations is really more, una, mawawala ako sa bahay namin.

“Yung preparation naman namin nina Direk Onat, at Direk Lino, mas conversation, about how to phase the character.

“Kasi kilala ang ‘Senior High’ for dropping bombs, here and there, and now and tomorrow.

“For my character, it has to mean something, at some point. And dapat hindi ko pa nagagawa dati. ‘Yun naman ang ginagawa sa akin ng Dreamscape, na dapat bago ang puwede kong i-offer.

“Pag napanood nila ito, I hope hindi nila ma-remember si Daniella Mondragon (‘Kadenang Ginto’) dito. May ganun kami.

“This one, ang ‘High Street’ I’m so sure, mai-excite kayo.

“Pero sana lang, hindi ako mapatay ni Gov (Mon Confiado)!” natatawang sabi ni Dimples.

At siyempre hindi pa sigurado sa part na `yon, dahil sabi nga, kilala ang grupo ng Dreamscape sa mga nakakalokang pasabog. (Dondon Sermino)