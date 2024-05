Coco Martin ‘di pinagdamot si Elijah Canlas sa ‘High Street’

Tuwang-tuwa ang RoxChie fans na nagbabalik sina Roxy at Archie na mga ginagampanan nina Xyriel Manabat at Elijah Canlas sa teleseryeng ‘High Street’.

Nang ibalita noon na posibleng magkaroon ng sequel ang ‘Senior High’ ay maraming fans ang nag-worry na baka hindi na bumalik si Elijan dahil kasama na nga ito sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Kaya laking tuwa nila na makita ang aktor sa storycon at trailer ng sequel ng ‘SeniorHigh’, ang ‘High Street’.

Rebelasyon ni Xyriel noong pinitch sa kanila ang sequel ay sinabi sa kanila na wala silang eksenang magkasama ni Elijah dahi nga ang character nito na si Archie ay nakakulong sa USA habang single mother naman si Roxy, pero request nga niya na magkaroon sana sila ng eksena dahil sayang naman daw ang mga fans ng RoxChie.

Paglilinaw naman ng business unit head ng show na si Direk Erick Salud, kaya wala pa ring eksena ang dalawa kahit nasa week four na ang nati-tape nila ay dahil nga ginagawa rin ni Elijah ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Sa interview naman ng entertainment press kay Elijah ay sinabi nitong hindi siya pinagdamot ni Coco Martin, ang bida, direktor, at isa sa mga creatives ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’, at ito pa nga raw ang nag-push sa kanya na ipagpatuloy at gawin niya ang ‘High Street’ na mapapanood na sa May 11 sa iWantTFC at May 13 sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live.

Samantala, trending ang mga photo niya kasama ang dating ex-girlfriend na si Miles Ocampo nang surpresahin niya ito sa birthday nito at maraming netizen ang nagsasabing mukhang nagkabalikan na ang dalawa kaya minabuti naming tanungin siya tungkol sa status nilang dalawa?

Sey niya, “We’re good. We’re very happy.”

Hindi na nakapagpaliwanag pa si Elijah dahil hinila na siya ng kanyang handler.

‘Yun na! (Byx Almacen)