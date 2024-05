Cardinals catcher Wilson Contreras nabalian ng kaliwang kamay

NABALIAN ng kaliwang kamay si St. Louis Cardinals catcher Wilson Contreras nang tamaan ng swing ni JD Martinez ng New York Mets nitong Martes, ibinalita ni Contreras pagkatapos ng laro na kakailanganin niyang sumailalim sa surgery at mawawala ng mula six weeks.

“So right now I mean, I’m in pain pretty good, but I’m really upset missing,” aniya. Nangyari ang aksidente sa second inning ng 7-5 loss ng Cards, iwinasiwas ni Martinez ang bat pero nahagip ang braso ni Contreras. Tiklop ang three-time All-Star, namilipit sa sakit at tumakbo palayo bago naupo.

“I felt like I hit meat,” wika ni Martinez nilibre pang umusad sa first base dahil sa catcher interference. “I didn’t hit like just like a glove where you kind of just point back to catcher, it was just solid. I was like, dude, I hit him good. I felt terrible.”

Pumalo ng three-run home run si Brandon Nimmo na nagsindi sa six-run fifth inning rally ng Mets, namigay ng three runs – lahat sa first – sa loob ng five innings si New York starting pitcher Jose Butto. Ni-retire niya ang siyam sa huling 10 batters na hinarap. Nalusutan si Butto ng five hits at three walks, at naka-strikeout ng tatlo. (Vladi Eduarte)