Boy Abunda iwas sawsaw sa demanda ni Bea kina Cristy, Ogie

Ang daming nagsasabi na parang bumabalik na naman ang sigla ng showbiz (hindi sa sinehan o kita sa takilya), dahil sa iba’t ibang ganap ng mga artista.

Na ang mga ganap noon, tulad ng demandahan ng mga artista sa mga manunulat, tila nauulit na naman ngayon.

Sa presscon ng ‘My Mother, My Story’ ay inusisa ko si Kuya Boy Abunda sa nangyayari ngayon sa showbiz.

“Territorial. Kung ang pinag-uusapan mo ay ‘yung kina Bea (Alonzo), Ogie (Diaz), Cristinelli (Cristy Fermin), territorial. When you are in the public’s fear, mangyayari at mangyayari `yon.

“Pero I will not pretend to know all the details, dahil I’m not familiar with the complaint. Ang maganda lang siguro dito ay dinala sa forum na tama. May reklamo, may nagrereklamo, may magdi-defend, may arbiter.

“Pero it’s ancillary to what we do.”

Healthy ba `yon?

“Ayokong sabihing healthy. Pero it’s territorial. Sigurado ako ipagtatanggol nila ang kanilang mga sarili,” sabi ni Kuya Boy.

Sila ba ni Bea ay nag-usap na? Okey ba sila ni Bea?

“Hindi pa kami nagkakausap!” sabi niya.

Si Kuya Boy nga ang tinurong nagpasabog tungkol sa hiwalayan nina Bea, Dominic Roque, na tila hindi nagustuhan ng una?

“I’ll be very honest, hindi pa kami nag-uusap. This is not the right time to talk about it. Ayoko namang makisawsaw sa kuwentong ito.

“Pero, I didn’t do wrong to anyone. But that’s for another time.

“I’m hoping na isang araw kaming lahat mabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa isa’t isa,” saad niya.

Pero, nasaktan ba siya na parang pinatutsadahan din siya ng kampo ni Bea, na nagpasabog nga siya ng kuwento, na walang consent ni Bea, o ni Dom?

Nababasa ba niya ang mga reaksyon ng netizen tungkol sa kanya?

“Hanggan ngayon nga may mga reaction, bakit si Boy Abunda, hindi kasama (sa dinemanda)?

“Hindi ko alam kung nasaktan ako, but I mind them.

“And I’d like to be able to explain that position isang araw. Ngayon lang is the wrong time. There’s a right time to speak, and the right time to keep quiet. Tinatanong niyo lang ako kaya ako sumasagot.

“May panahon. But yes, I mind them.

“Ayoko kasing pahabain ang kuwento, kasi…I’m sure Bea has a side to her story, I’m sure she has a reason to why she said that ‘There were other who confirmed without our consent’. I’m sure may pinanggagalingan siya. Meron din akong pinanggagalingan why I did…

“This is how far I’ll go, I did confirmed… it was not a crime.

“But my intention was just not confirming, it was an appeal for kindness and for sobriety para sa kanya at para kay Dom.

“I was not aware that there was going to be a joint statement. I was not doing it for the ratings.

“A short statement an appeal for sana ipagdasal natin na maayos, sana ibigay ng Diyos what’s best for them. At quota na ako doon, kung ratings lang ang hanap ko,” sabi pa rin ni Kuya Boy.

Paulit-ulit ngang sinabi ni Kuya Boy na ang intensiyon talaga niya kaya niya tinalakay ang tungkol sa hiwalayan na `yon ay para humingi ng apila sa madla, dahil kung ano-ano na nga ang naglalabasan, at komento ng ibang tao tungkol kina Bea, Dom.

Anyway, sa bagong show nga pala ni Kuya Boy, ang ‘My Mother, My Story’ na mapapanood na simula May 12 sa GMA-7, ang kuwento ng mag-inang Vilma Santos, Luis Manzano ang pambungad na handa niya.

May nagtaka siyempre, bakit hindi ang mag-inang Nora Aunor at Ian De Leon, dahil kilalang Noranian si Kuya Boy?

Pero sabi nga niya, nagsisimula pa lang ang limited talk series, kaya marami pa ang puwedeng mangyari.

At `yun nga, malapit sa puso niya ang ‘My Mother, My Story’ dahil…

“It’s very personal to me – the emotional and revealing conversations with celebrities tungkol sa kanilang mga relasyon sa kanilang ina.

“Ibabahagi nila kung paano sila pinalaki ng kanilang magulang, paano itinaguyod, paano nasaktan, paano naging masaya sa buhay, paano tinuruan magmahal, at paanong hindi natuto magmahal. Pag-uusapan namin lahat ng mahahalagang karanasan na humubog sa kanilang pagkatao.

“This is about us and our mothers. Makaka-relate tayo dahil lahat tayo ay anak. Proud kami sa proyektong ito. I had this concept a long time ago and we’re putting this together para sa inyong lahat,” sabi pa ni Kuya Boy.

Oh, bongga!