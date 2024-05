Binalikan mga drama sa ‘Gimik’: Juday, Jolina, Mylene, Marvin, Dom reunion iniyakan ng mga faney

Magkahalong saya at iyak ang naramdaman ng mga fan ng ‘Gimik’ sa latest YouTube content ni Judy Ann Santos.

At siyempre, may kinalaman `yon sa birthday ni Juday.

Ang bongga nga na inisa-isang tinawagan ni Juday ang mga kasamahan niya noon sa show na `yon, tulad nina Dominic Ochoa, Mylene Dizon, Jolina Magdangal, Marvin Agustin.

Prangkahan nga niyang sinabihan ang mga ito na gusto niyang mag-reunion sila, for a change.

Bukod sa imbitasyon niya, inatasan din niya ang mga ito na magdala ng kung ano-ano.

Si Dominic black lapu-lapu ang pinadala niya. Si Mylene ay tanglad. At si Jolina ay toge.

Si Mylene, namitas pa sa kung saan ng tanglad o lemon grass. Si Jolina, inutusan ang driver na bumili ng toge. Si Dominic ay siya mismo ang bumili ng isda. Si Marvin ay nagpaandar, dahil siya ang nagdala ng maraming talaba/oysters.

At siyempre, ang saya-saya ng reunion nila, ha! Kitang-kita nga kung gaano sila kasabik sa isa’t isa.

At siyempre, tulong-tulong din silang naghiwa, nagtimpla, nagluto.

Ang sarap-sarap ngang panoorin ang ganitong klase ng cooking show, na puno ng tawanan.

Kumbaga, matututo ka na ngang magluto, maaliw ka pa sa pinag-uusapan nila.

At aliw rin na may mga pinag-usapan sila tungkol sa naging karanasan nila sa taping noon. Binalikan nila sa kung paano sila pumasok sa showbiz.

Mga karanasan sa paghihintay sa taping, na kinaloka nila noon. Pag-amin na nag-showbiz dahil gusto lang kumita ng pera.

At siyempre, kitang-kita kung gaano kagaling sina Juday, Marvin sa kusina, ha!

Nagpakitang gilas din si Marvin sa pagtimpla ng alak, ha! Bartender nga siya bago nag-artista, di ba?

Anyway, ang saya-saya at medyo bitin nga ang reunion na `yon. Na for sure, may second episode pa, dahil hindi pa nakikita ang pagsasalo-salo nila sa pagkain.

“That one fine day. Friends come and go… but the real ones… they stay… they stay with you forever…,” sabi ni Juday, na may pa-hashtag pa na #gimikreunion.

“Ito talaga ang sooobrang unforgettable! Buhay na buhay ang gimik hearts naming habang walang tigil ang daldalan. Panoorin niyo na dali! Sa Judy Ann’s Kitchen!” sabi ni Jolina.

“Sarap niyo pa rin panoorin!” sabi ni Ryan Agoncillo.

Anyway, ang dami ngang naluha sa content na `yon, dahil bumalik sa ala-ala nila ang mga pinanood nila noong kabataan nila. At ang sarap ng naman panoorin, na kahit gaano pa katagal na panahon ang lumipas, hindi pa rin mabubura ang tunay na pagkakaibigan. (Dondon Sermino)