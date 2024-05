MAY bagong dress code na ipinatutupad sa Bureau of Immigration (BI) sa gitna ng matinding init na nararanasan sa bansa.

Sa isang memorandum, inihayag ng administrative division ng BI na lahat ng mga empleyado ay maaa­ring magsuot ng smart casual uniform simula Mayo 7 hanggang Mayo 31, maliban ‘pag Lunes na kailangan nilang magsuot ng kumpletong uniporme.

Exempted sa nasabing memorandum ang mga empleyado sa ilalim ng civil security unit at mga nakatalaga sa mga international port of entry at exit.

Ginawa ang hakbang habang dumaranas ang bansa sa nakakapasong temperatura kung saan ilang lugar ang nasa ilalim ng delikadong heat index classification.

Nauna rito, pinayagan ng Department of Interior and Local Government (DILG) ang mga empleyado ng Philippine National Police (PNP), Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), at Bureau of Fire Protection (BFP) na magsuot ng magaan na uniporme habang naka-duty dahil sa sobrang init.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, ang kaligtasan ng mga empleyado sa panahon ng matin­ding init ang basehan nila sa bagong dress code adjustment. (Mina Navarro)