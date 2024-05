Alex Eala umakyat sa WTA No. 162

NAGPAPATULOY sa pag-angat ang laro ni Pinay tennis sensation Alex Eala matapos maabot ang pinakabagong career-high sa WTA nitong nakaraang linggo matapos ang matinding upset win nito kamakailan sa Madrid Open.

Umakyat sa No. 162 mula No. 170 si Alex, walong puwestong mas magaling noong Abril 22, kasunod ng naabot nitong round-of-64 performance sa nasabing WTA 1000 tennisfest sa Spain.

Tinalo ni Eala sa Madrid Open ang world No. 41 na si Lesia Tsurenko sa round-of-128 sa loob ng tatlong set na paluan ng bola.

Lubog sa unang set, bumalikwas ang promising Pinay player at dinomina ang sumunod na dalawang set para itarak ang 2-6, 6-4, 6-4 upset victory laban sa Ukranian counterpart.

Muntik masundan ni Alex ng isa pang upset ang kanyang Madrid Open stint subalit kinapos sa tatlong set laban kay WTA-ranked No. 30 Sorana Cirstea sa sumunod na round.

“Another opportunity to keep learning and growing. Leaving Madrid with a smile and a bit more knowledge in my pocket. Vamos!” ayon sa Facebook post ni Alex.

Magkakaroon sana ng pagkakataon ang 18-anyos na si Eala na makaharap ang world No. 1 na si Iga Swiatek kung nakalampas ito kay Cirstea sa second round ng torneo.

Sa kabila nito, malaking imptovement pa rin ito para sa dating Rafa Nadal Academy scholar at Globe ambassador na si Alex mula sa dati niyang career-best na No. 169. (Abante Sports)