6 raliyista sa Labor Day pinalaya na

NAKALAYA na matapos makapagpiyansa ang anim na raliyista na ina­resto ng Police District (MPD) noong Labor Day matapos nilang tangkaing lumapit sa US Embassy sa Ermita, Maynila.

“We respect your rights to express your concerns and demands. However, every right has a corresponding responsibility,” ayon kay MPD director Police Brigadier General Thomas Ibay.

Sinampahan ng kasong paglabag sa BP 880 o The Public Assembly Act of 1985 at ilang artikulo sa Revised Penal Code (RPC) ang mga raliyista sa tanggapan ni Asst. City Prosecutor Jassyr J. Garcia.

Dinampot ang mga ito nang atakihin ng mga raliyista ang mga nagbabantay na pulis sa US Embassy sa Roxas Blvd. dahilan para masaktan ang apat na pulis.

Alas-sais nang gabi noong Martes nang alisin sa kustodiya ng pulisya at ibigay sa pa­ngangalaga ng kanilang abogado ang mga rali­yista. (Juliet de Loza-Cudia)