LIMA sa 19 na baril na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ (KOJC) founder Pastor Apollo Quiboloy ang isinuko sa Philippine National Police (PNP)

Sa isang ambush interview sa Camp Crame, kinumpirma ni PNP chief General Rommel Francisco Marbil na isinagawa ng kampo ni Quiboloy ang pagsuko sa mga baril ng pastor sa Regional Mobile Security Unit 11 sa Police Regional Office 11 kahapon nang umaga..

Aniya, ito’y matapos na bawian ng license to own and possess firearms (LTOPF) ng Firearms and Explosives Office ang religious leader.

Samantala, sinabi ni Marbil na may commitment na rin ang kampo ni Quibuloy na magsusuko ito ng iba pang mga armas na kanyang pag-aari.

“It was surrendered to our regional CSG ng PRO 11, Davao po this morning we implemented ‘yung notice natin to surrender firearms and they’ve done it nang umaga,” pahayag ni Marbil.

Inaasahan din aniya nila na susunod na susuko si Quiboloy kasunod ng mga pagsuko nito sa kanyang mga armas.

“Of course ang ineexpect natin talagang we need to get all the firearms and dapat si Pastor Quiboloy will also surrender. Meron tayong batas na pinatutupad,” saad ni Marbil.

“Tuloy-tuloy po ‘yang manhunt, hindi po humihinto ‘yan and we will show you talagang the PNP and all law enforcement units including the NBI tuloy-tuloy ‘yung effort namin to locate si Pastor Quiboloy,” dagdag ni Marbil.

Matatandaang kamakailan ay pinawalang bisa ng PNP ang LTOPF ni Quiboloy nang pirmahan ni Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosive Office (FEO) base na rin sa hinaharap niyang mga kaso na qualified human trafficking at sexual abuse in relation to child abuse. (Edwin Balasa)