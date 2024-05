17 gamot `di rehistrado, binabala ng FDA

Nagbabala ang Food and Drug Administration (FDA) sa publiko laban sa pagbili at paggamit ng 17 hindi rehistradong produkto ng gamot na may kaakibat na panganib sa kalusugan.

Sa kanilang advisory noong Lunes, Mayo 6, sinabi ng FDA na kabilang sa mga hindi rehistradong produkto ang mga sumusunod:

“Recombinant Human Erythropoietin Injection IP 4000 IU (Renocrit 4000), isang single-dose pre-filled syringe na naglalaman ng 4000 IU/ 0.4 mL,”

“OTC JUCISHAN Sodium Cromoglicate Eye Drops,”

“GUANG HUI Compound Ketoconazole Cream,”

“Chlorzoxazone 0.29 Tablet,”

“JUCISHAN Dexamethasone Sodium Phosphate Injection 1 mL 5 mg Ampoule,”

“NANZ i-Drops 15mL,”

“OTC Metronidazole at Chlorhexidine Lotion,”

“OTC GOLDEN SUN Clindamycin Hydrochloride Gel,”

“MING TAI YI Badu Gao,”

“Haima Baji Jiaonang,”

“OTC Loratadine Tablets,”

“OTC Topfond Luleitading Pian Loratadine Tablets,”

“Lihua Bidouyan Pian,”

“MINSHENG Tobramycin at Dexamethasone Eye Drops 5mL,”

“TRT Pharma Pifubing Xuedu Wan,”

“Dawnrays Levocetirizine Dihydrochloride Tablets 5mg,” at

“OTC Erythromycin Ointment 5g.”

Batay sa FDA’s Post-Marketing Surveillance (PMS) activities, ang nabanggit na mga gamot ay hindi sumailalim sa karampatang proseso ng pagpaparehistro o nakatanggap ng wastong awtorisasyon ng Certificate of Product Registration.

Sa pamamagitan nito, hindi magagarantiya ng FDA ang kalidad, kaligtasan, at pagiging epektibo nito.

Binanggit din ng ahensya na sa ilalim ng Republic Act No. 9711, na kilala rin bilang “Food and Drug Administration Act of 2009,” ang paggawa, pag-aangkat, pagluluwas, pagbebenta, pamamahagi, promosyon, pag-advertise, o pag-isponsor ng mga produktong pangkalusugan nang walang wastong pahintulot mula sa FDA ay mahigpit na ipinagbabawal.