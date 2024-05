Suporta sa mga day care worker

Noon pong ang inyong lingkod ay nakapagsilbi bilang chief of staff ng yumaong Senadora Tessie Aquino-Oreta, isa po sa aking maipagmamalaking tagumpay bilang isa sa kanyang katuwang sa pagtulak na maipasa ang kanyang mga bill ay ang pagsasabatas ng iniakda niyang Early Childhood Care and Development (ECCD) Act o ang Republic Act (RA) 8980.

Layunin po ng batas na ito na bawat batang Pilipinong 4 years old pababa ay magkaroon ng disenteng preschool education at proteksyon anuman ang katayuan sa buhay.

Dalawampu’t apat na taon na ang nakalipas nang maisabatas ang RA 8980 at marami ng naitayong day care centers sa mga barangay, lungsod at mga munisipalidad ang gobyerno at gayundin ang pribadong sektor. Pero ang kalagayan ng mga nagtatrabaho sa mga day care center (DCC) at child development center (CDC) na pinapatakbo ng gobyerno ay tila napabayaan na.

Alam n’yo po, ang pagiging day care worker ay hindi lamang nakatuon sa pagtuturo sa mga musmos na bumilang, mag-drawing o maisaulo ang alphabet at mga simpleng salita. Ang mga day care worker po ay nagsisilbi ring mga babysitter at minsan pa nga ay pangalawang magulang ng mga batang iniiwan sandali sa kanilang pangangalaga.

Tinutulungan rin nila ang mga bata na matutong makihalubilo nang maayos sa ibang tao. Kadalasan ay sila pa rin ang nag-aasikaso sa oras ng pagkain at rest time ng mga bata.

Sa madaling salita, napakalawak po ng papel na ginagampanan ng mga day care worker para maihandang mabuti ang mga batang Pilipino sa pagpasok sa pormal na sistema ng edukasyon.

Nitong buwan ng Marso, tayo po ay nakipagpulong sa day care workers ng Parañaque City para alamin ang kanilang mga problema at pangangailangan.

Dahil karamihan sa kanila ay walang permanenteng posisyon, wala silang inaasahang regular na suweldo at kulang na kulang sa mga benepisyo. Kakarampot na P500 kada buwan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) at P1,000 hanggang P5,000 kada buwan na honorarium ang natatanggap naman mula sa lokal na pamahalaan.

Kadalasan ay abonado pa sila pagdating sa pagbili ng mga teaching supplies na kailangan nila.

Napag-alaman po natin na ang kanilang kailangan ay agarang tulong para matigil na ang pag-aabono. Kaya naman tayo po ay agad na naghain ng panukalang batas—ang House Bill (HB) 10224—na ang layunin ay mabigyan ng P5,000 teaching supplies allowance kada school year ang mga day care worker na nagtatrabaho sa gobyerno.

Marami pong mga panukala na nakahain sa Kongreso para mapabuti ang kalagayan at mapangalagaan ang kapakanan ng mga day care worker at ako rin po ay sumusuporta rito. Kasama na po rito ang pagkakaroon ng Magna Carta for Day Care Workers, pagbibigay sa kanila ng permanenteng posisyon sa gobyerno, at pagkakaloob ng mga benepisyo bilang miyembro ng GSIS, PhilHealth at Pag-IBIG.

Ang ating bill naman po ay nakatuon sa iisang isyu: ang pagbibigay ng agarang saklolo sa kanila nang sa gayon ay hindi na sila dumukot pa mula sa sariling bulsa para magampanan nang maayos ang kanilang trabaho.

Bukod po sa pagbibigay ng allowance, nakasaad din po sa ating bill ang patuloy na training at edukasyon ng mga day care worker para matiyak na de-kalidad ang pagtuturo na makukuha ng mga batang nasa kanilang pangangalaga.

Tinawag nating Care for Child Development and Day Care Workers Act ang ating panukalang batas. Kapag naisabatas ito, hindi na kailangan pang mag-abono ng mga day care worker at maitutuon na nilang mabuti ang kanilang atensyon at oras para magampanan ang kanilang mahalagang papel na pangalagaan ang kapakanan ng mga batang Pilipino.