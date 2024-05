KAPAG nakaamoy ka ng mabahong utot at nagkataon na mayroon kang hypertension, heart problem at Alzheimers, aba huwag kang magagalit bagkus ay magpasalamat ka pa!

Ayon sa mga eksperto, utang na loob mo pa sa katabi mo pag nagpasabog siya ng hindi kaaya-ayang amoy sa paligid.

Ito ay dahil may maganda palang dulot sa nasabing mga health condition ang mabahong utot.

Karaniwan kasi na kapag may umutot, matic ang bintangan kung sino ang nagpakawala ng mabahong amoy.

May mga tinatawag na silencer or silent but deadly kung saan kahit hindi marinig ang tunog ay pangmalakasan naman ang baho.

Mayroon din namang eskandaloso, malakas pero hindi naman kabahuan ang amoy.

Ayon sa medical content creator na si Doc H, isang PhD sa Physical Therapy, imbes na magalit sa nagpasabog ng utot ay dapat pa itong pasalamatan ng mga katabi dahil ang mabahong utot ay may dalang kemikal na hydrogen sulfide.

“Ang hydrogen sulfide ay isa sa mga major component na nagpapabaho sa utot pero nagbibigay naman ng proteksyon sa mitochondria ng cells,” paliwanag ni Doc.

“Ang mitochondria ay ang powerhouse of the cells. Ito ang nagbibigay ng enerhiya para sa mga cell natin para sila ay makapagtrabaho nang maayos. Dahil diyan pinoprotektahan nila ang ating katawan para maiwasan na magkaroon ng hypertension, heart disease, kidney problems, Alzheimer’s,” dagdag ng doktor.

Marami namang netizen ang natuwa sa bagong kaalamang napulot mula kay Doc:

“Maraming salamat Doc sa pagbahagi tungkol sa utot”

“Talagang lahat ng ginawa ni Lord ay may pakinabang”

“Doc dami tawa ko sa comment thanks for sharing”

“FROM NOW ON pag may umutot sasabihin ko Salamat sa utot mo laking tulong sa kalusugan ko.”