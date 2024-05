Playoff for 8th Miyerkoles:

(Ninoy Aquino Stadium)

7:30pm – NorthPort vs Terrafirma

RAMBULAN ang NorthPort at Terrafirma para sa eighth at last spot sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup sa lone game ngayong 7:30pm sa Ninoy Aquino Stadium.

Pagkatapos ng 11-game eliminations, nagbuhol sa 5-6 ang Batang Pier at Dyip.

Uusad ang mananalo bilang last quarterfinalist, mas mabigat lang ang haharapin sa susunod na round.

Kailangan talunin ng winner ang twice-to-beat at top seed San Miguel (10-1) na nakaabang na sa quarters.

Suma-total, three straight wins ang kailangang tuhugin ng isang team para makaabante sa semis.

Sa quarters, win-once din ang No. 2 Ginebra kontra No. 7 Magnolia. Best-of-three ang No. 3 Meralco vs. No. 6 NLEX at No. 4 TNT vs. No. 5 Rain or Shine.

Hindi pa katagalan, noong April 24 sa parehong Malate venue, naligtasan ng Terrafirma ang NorthPort 110-108.

Sumagasa si Stephen Holt para isubo ang panlamang na layup sa final 3 seconds bago binulabog ng depensa ang huling kikig ni Arvin Tolentino kaya nasapal ni Kemark Carino sa final play.

Naihatid ni coach Johnedel Cardel ang Dyip sa most wins sapol nang manduhan noong 2018. Muling sasandal si Cardel kina Holt, Juami Tiongson, Javi Gomez de Liano, Isaac Go at Carino.

Aasa si coach Bonnie Tan na makakakuha ng backup si Tolentino kina Cade Flores, William Navarro at Allyn Bulanadi. (Vladi Eduarte)