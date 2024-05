Sino raw itong mambabatas ang inahas ng kanyang PR lady dahil ito raw ang nagbabato ng mga impormasyon sa mga kritiko ng administrasyon?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, ang mambabatas ay may mataas na posisyon sa Kamara de Representantes at malapit sa “kusina” ng Malacañang.

Marami raw kinuhang staff itong mambabatas dahil sa laki ng posisyong hinahawakan. Ang hindi nito alam, nakabingwit siya ng espiya kaya panay banat ang natatanggap ng administrasyon.

Ang nakuhang PR lady umano ang siyang palihim na nagbibigay ng impormasyon sa mga kolumnistang hawak ng dating administrasyon. Sila raw ang gumagawa ng artikulo para makapanira sa BBM admin, malaki o maliit man ang epekto.

Hindi raw na-background check ang kinuhang PR lady na dati palang naglingkod sa maitim na alkalde sa Metro Manila kaya ganun din kaitim ang balak sa BBM admin. Nasita tuloy ang mambabatas dahil sa galing mag-alaga ng ahas sa sariling bakuran.

Pintahan n’yo na. Ang espiya sa kampo ng mambabatas ay may letrang B sa kanyang pangalan, as in babae at puwedeng i-relate sa isang ex-commissioner, habang ang mambabatas ay taga-Visayas.