KUNG ang mga tagahanga lang ng tinaguriang Pambansang Krung Krung na si Sandara Park ang masusunod, nais sana nilang opisyal na hirangin ang South Korean celebrity bilang tourism ambassadress sa Pilipinas.

Ito ay dahil sa dalas niyang bumisita sa bansa na inamin niyang second home niya.

Sa sobrang dalas nga ng pagpunta niya rito ay nagdadala pa si Dara ng mga Korean celebrity sa Pilipinas.

Kamakailan lang, isinama ni Dara ang kanyang kapatid na si Thunder, ang kanyang hipag na si Mimi at ang dating MBLAQ member at ngayon ay K-drama actor na si Lee Joon sa susunod na episode ng kanyang Dara Tour.

Matatandaang dating magkasama sa grupong MBLAQ si Thunder at Lee Joon bago umalagwa ang karera nito sa acting.

Ngayon ay mapapanood ito bilang isa sa mga bida ng ‘Revenge of the Seven Season 2.

Sa kanyang post sa X, ibinida ni Dara ang kanyang itinerary kasama ang kanyang kapatid at mga kaibigan kung saan makikitang enjoy na enjoy ang mga ito sa pagkain at pamamasyal kahit na napakainit pa sa ‘Pinas.