Raissa Ricablanca, Mapua abangers sa Final Four

HUMARABAS sa opensa sina Raissa Ricablanca at Nicole Ong took upang akayin ang Mapua University sa panalo laban sa San Beda University, 25-21, 26-24, 22-25, 25-13, at manatiling malakas ang tsansa na makapasok sa Final Four sa NCAA Season 99 women’s volleyball tournament na nilaro sa FilOil EcoOil Centre, Martes.

Kumana si rookie opposite hitter Ricablanca ng 22 points sa likod ng 19 attacks at tatlong blocks habang si veteran middle blocker Ong ay may 17 markers.

Inirehistro ng Lady Cardinals ang 6-3 karta sa pagtatapos ng kanilang elimination round habang nalasap ng Lady Red Spikers ang pang-anim na talo sa siyam na laro.

Tatapusin sana ng Mapua sa tatlong set ang laban matapos nilang makalamang ng tatlo 19-16, pero biglang pumutok ang Mendiola-based squad ng 9-3 bentahe upang makahirit pa ng fourth set.

Pero sinigurado na ni Mapua head coach Aying Esteban na matatapos ang laban sa set 4 kaya naman kinausap nito ang kanyang mga bataan kabilang sina Ricablanca at Ong.

“Masaya naman ‘yung panalo namin kaso, parang mas magiging masaya kung na-straight sets namin kasi kung na-straight sets namin mas buo na ‘yung pagpasok namin sa Final Four,” pahayag ni Ricablanca. (Elech Dawa)