Pinainit ang Siargao: Nadine Lustre bikini queen pa rin

Finally, the bikini queen is back!

‘Yan nga ang mababasa mo sa Instagram ni Nadine Lustre ngayon.

Eh kasi nga, pinatunayan niya na hindi lang siya pang-rampa, suot ang iba’t ibang mamahalin, magaganda at branded na mga outfit, kundi reyna rin siya ng bikini, ha!

Sa tatlong photo na pinost ni Nadine, tila winalis nga ang mga nauna niyang mga larawan mula sa Milan, Italy, at iba’t ibang panig ng mundo.

Eh kasi nga, back to her own self si Nadine, na kung ano ang nakasanayan na makita sa kanyang IG, `yun nga ang binigay niya.

Di ba nga, si Nadine ang isa sa mga OG (original) na artista na nagpu-post ng mga sexy photo sa kanyang wall, na talagang hahahangaan mo, hindi lang dahil sa kaseksihan niya, kundi dahil na rin sa kakaibang paandar niya, mula posing, hanggang facial expression.

Never mind sa style ng suot na bikini, o kung ano ang kulay nito, pero ang mala-international model talaga na appearance niya ang pinagkakaguluhan sa kanya.

Kaya ang chika ng mga faney:

“Wala, tinapos na ni Nadine ang laban.”

“Si Nadine pa rin ang bikini queen.”

“Kaya ang init lalo sa Pilipinas, ayan na naman si Nadine.”

“Grabe ka na talaga, Nadine, ayaw mo kaming patahimikin.”

“Iba rin ang aura ‘pag si Nadine, ha!”

“Nadine is a real life mermaid.”

“Iba rin si Nadine, from Italy to Siargao, oh!”

“Hindi talaga siya patatalo, ha! Iba ang aura niya.”

“Hottie as always, kahit hindi i-edit, ha!”

Anyway, ang dami ring mensahe ng mga fan na ikaloloka mo rin talaga, na may kinalaman sa pagiging ‘estetik queen’ ni Nadine. Kung ano-anong kalokohan ang sinasabi nila, na kesyo ginawa ni Nadine, para mas lumabas na kakaiba ang mga photo niya.

Kaloka! (Dondon Sermino)