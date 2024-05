Para blockbuster: Claudine Barretto wish makasama sina Gretchen, Marjorie sa pelikula

Nilinaw ni Claudine Barretto na wala siyang karelasyon ngayon at sarado ang kanyang pinto para sa mga manliligaw.

Ayon pa sa aktres ay hindi nga siya tatanggap ng mga manliligaw hangga’t hindi naa-annul ang kasal nila ni Raymart Santiago.

“Wala pa ring laman ang puso ko kundi mga anak ko. Sa ilang years kong hiwalay, kasal pa rin ako. Ayokong makita ng mga anak ko na may ibang lalaki na umaaligid or magkaroon ako ng ibang relasyon until matapos ang annulment namin ni Raymart.

“Hindi ako nag-a-accept ng suitors ngayon, although may mga tsismis pero wala namang proof na meron.

“Sarado ang puso ko ngayon hanggang ma-annulled (ang kasal ko),” pahayag ni Claudine sa media conference and announcement ng kanyang bagong pelikula na ‘Sinag’.

Excited nga siya sa pelikulang ito dahil ang anak niyang si Santino mismo ang tutulong sa pagdidirek ng ilang sa pelikula.

Isa pa raw sa rason kung bakit siya excited ay dahil may mga malalaking artistang magiging bahagi ng pelikula.

“May mga bidang artista pa ang inaayos namin. Hopefully maayos na namin,” sey niya.

Pabiro niya pa, “Hopefully Claudine, Gretchen, and Marjorie. For sure blockbuster ‘yon.”

‘Yun na! (Byx Almacen)