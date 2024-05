KAKASAHAN ng kabayong si Ghost at Bea Bell ang tikas ni Batang Manda paglarga ng 2024 Philracom “1st Leg Triple Crown Stakes Race” sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Mayo 19.

Markado si Batang Manda sa nasabing event pero inaasahang mapapalaban siya kina Ghost na sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce, at kay Bea Bell.

Gagabayan naman ni dating PSA-JoY Jonathan Basco Hernandez si Bea Bell sa karerang may distansiyang 1,600 metro.

Nakalaan ang P2.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, suportado ng Philippine Racing Commission ang nasabing prestihitosong karera para sa mga batang kabayo.

Hahamigin ng may-ari ng mananalong kabayo ang P1.5M, ang ibang nagsaad ng paglahok ay sina Added Haha, King James, Morning After at Worshipful Master.

Kukubrahin ng second placer ang P500,000, mapupunta sa third ang P250,000 habang P125,000, P75,000 at P50,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P125,000 habang P75,000 at P50,000 ang second at third.

Samantala, pakakawalan din sa nasabing petsa ang Hopeful Stakes Race na sasalihan ng 10 mahuhusay na kabayo sa parehong distansiya. (Elech Dawa)