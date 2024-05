Monico Puentevella inisnab sa request na Chinese coach

SUMUKO na ang Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) sa planong makahiram ng isang Chinese weightlifting coach para sa mga Olympic qualifiers ng asosasyon sa China para sa huling yugto ng pagsasanay bago sila tumungo sa Paris.

Sa halip, tinitingnan ni SWP President Monico Puentevella na magtungo na lamang sa Taipei bilang huling pagsasanay nina Vanessa Sarno, Elreen Ann Ando at John Ceniza, na pawang nakatitiyak na sa pagsabak nito sa multi-sports competition na Paris Olympics.

Ang pang-apat na weightlifter na si Rosegie Ramos ay hinihintay pa ang resulta at sinusubukan na mag-qualify base sa mga itinakdang standards ng internasyonal nitong asosasyon.

“Sinadya namin sanayin sila sa China. Sinubukan ko for more than a year and I negotiated with Chinese Embassy but they have been very lukewarm,” sabi ni Puentevella sa kada Martes na Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa Rizal Memorial Sports Complex.

“So now, kahit one month lang sana mag-training sila sa Taipei. Sana tanggapin sila sa Taipei,” sabi ni Puentevella sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Smart/PLDT, MILO at ang 24/7 sports app sa bansa na ArenaPlus.

Nanalo ang Pilipinas sa una nitong Olympic gold sa Tokyo noong 2020+1 sa kagandahang-loob ng weightlifter na si Hidilyn Diaz, na nagtagal sa China para magsanay sa ilalim ng Chinese coach na humatong sa Tokyo Games.

Sinabi ni Puentevella na si Diaz na nanalo ng 55kgs gold sa Tokyo ay maaaring may epekto sa kahilingan kamakailan ng una na magsanay ang mga Filipino weightlifters sa China.

Gayunman ipinagtaka nito na ang dating coach ni Diaz na si Gao Kaiwen, ay naka-base na ngayon sa Taipei.

“Hindi ako nagulat,” sabi ni Puentevella, na nakasama sa forum nina Sarno, 20, Ando, 25 at Ceniza, 26.

Sasabak si Sarno sa women’s 71kgs, si Ando sa women’s 59kgs at si Ceniza sa men’s 61kgs. Sa kanilang tatlo, tanging si Ando ang dalawang beses na Olympian pagkatapos makipagkumpetensiya sa Tokyo.

“Masaya ako dahil lahat ng sacrifices namin nagbunga po lahat,” sabi ni Sarno, na itinakda ang mataas na hangarin para sa kanyang debut sa Olympics.

“Siyempre po gold medal,” sabi nito. “Gusto ko po baguhin iyung mentality na ang first time mo sa Olympics is for exposure lang.” (Lito Oredo)