Miles Ocampo, Elijah Canlas nakakakilig ang lambingan

Mangiyak-ngiyak, pero masayang-masaya na Miles Ocampo ang nakita sa Instagram post niya nitong May 7.

Eh kasi naman, tungkol pa rin sa birthday niya ang laman ng kanyang latest IG post.

At sa sampung slides na `yon ng video, photo, agaw-atensiyon, at kilig to the max siyempre ang mga faney sa kanila ni Elijah Canlas. Sa 3rd photo nga ay kitang-kita ang matamis na titigan nila ng mahusay na aktor. Ibang-iba nga ang lambingan ng dalawa, na ang mga ngiti nila sa isa’t isa ay punong-puno ng kahulugan, ha!

Walang madramang caption si Miles sa post na `yon, pero sapat na ang mga video, photo para masabing pagkasaya-saya ng isa sa mga co-host ng ‘Eat Bulaga’.

Kaya nahawa rin talaga sa kaligayahan niya ang mga kaibigan, faney niya.

“Ang saya at ang sarap sa pusong makita kang ganiyan kasaya, love you.”

“She’s so loveeeeeee.”

“Huwag na ulit kayo maghihiwalay, ha!”

“Nakakakilig ang 3rd picture. Stay in love Miles and Elijah.”

“Wow hard launch na ulit sila ni Elijah.”

“Elijah and Miles, wow na wow.”

“Happy birthday Miles. Ganiyan dapat lagi, masaya lang ang puso.”

Anyway, ramdam mong mabait na tao talaga si Miles, na ang mga kaibigan talaga niya ang gumagawa ng paraan para mapasaya siya, at iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga, ha!

Bongga ka, Miles! (Dondon Sermino)