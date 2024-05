INIHAYAG ng Department of Migrant Workers (DMW) na ligtas ang mga Pinoy at hindi sila naa­pektuhan ng malawakang pagbaha sa Brazil at Indonesia.

Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na kinumpirma ito sa kanila ng Department of Foreign Affairs (DFA) na patuloy ang pagbabantay sa kalagayan ng mga Pinoy sa nasabing dalawang bansa.

Sa ulat, pumalo na sa 78 ang mga nasawi sa malawakang pagbaha sa Rio Grande do Sul, southern state sa Brazil.

Ipinatupad din ng pamahalaan ang pag­likas sa higit na 115,000 katao para makaligtas sila sa panganib na dala ng malalakas na ulan at baha.

Samantala, 14 katao sa South Sulawesi ng Indonesia ang nasawi habang 115 naman ang inilikas dahil sa baha at pagguho ng lupa na dulot ng malakas na ulan. (Carl Santiago)