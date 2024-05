INATASAN ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang mga pampubliko at pribadong golf course sa National Capital Region (NCR) na magtipid sa paggamit ng tubig.

Ito’y dahil sa epekto ng El Niño phenomenon na patuloy na nagpapababa sa lebel ng tubig sa Angat Dam na siyang nagsu-supply ng tubig sa Metro Manila.

Kabilang sa mga pinagtitipid ng tubig ang Camp Aguinaldo Golf, Veterans Golf, Army-Kagitingan Golf, Villamor Golf, Club Intramuros, Philippine Navy Golf, Wack-Wack Golf, Manila Golf, Valley Golf, Sun Valleya Golf, Alabang Golf, Forest Hills Golf at Eastridge Golf.

Ayon sa DENR, dapat tiyakin ng mga ito na maa­yos ang paggamit ng tubig sa mga clubhouse. Kung walang operasyon, dapat suriin kung may tagas ang mga tubo bago ito iwan at isara ang main valve mula alas-otso nang gabi hanggang alas-kuwatro nang madaling-araw.

Ipinare-recycle din ang tubig mula sa mga clubhouse para manatili ang supply ng tubig gayundin ang pag-postpone sa maintenance ng swimming pool kung kaila­ngan itong i-drain at palitan ng tubig.

Dapat ding ipaalam sa mga miyembro at guest ang water conservation campaign ng pamahalaan. (Natalia Antonio)