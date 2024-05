Mga GOAT na coach

MAGANDANG araw mga kababayan. Habang mainit pa ang usapin sa panahon natin ngayon kung sino-sino ba ang bubuo ng karagdagang 10 greatest players of all time ng PBA, bakit hindi na muna natin pag-usapan ang greatest coaches of all time na nakasalamuha ko sa aking career.

Kung tribute ang pag-uusapan, marami akong gustong banggitin na coach dahil sila ang humubog sa atin.

Simulan natin sa aking coach sa UE high school na doon ko din natikman ang mag-champion sa unang pagkakataon.

AGAPITO DE CASTRO, siya ang unang nagtiyaga at nagbigay ng break sa atin noong ako ay nasa third year high school.

ROEHL NADURATA, isa ring dating player ng UE varsity noong unang panahon na nanalo din bilang MVP sa UAAP, mahigpit sa disiplina, malupit magpa-ensayo, pero magaling magpatibay sa mga batang manlalaro.

FILOMENO PUMAREN, siya ang kumuha sa atin sa UE varsity team para lumaro sa Northern Consolidated Team (GILAS 1.0), Si Coach Pilo ay tatay ng mga nakasama kong mga manlalaro/coach na sina Cong. Franz Pumaren, Derek Pumaren at Dindo Pumaren. Siya ang gumabay sa atin sa araw-araw na paano maging focus sa laro at ensayo, seryoso ‘ika nga, maging perfectionist sa depensa at laging handa sa trabaho.

ARTURO VALENZONA, si Coach Turo naman ang unang nagturo sa akin ng pivot ni Kareem Abdul Jabbar, na tinatawag noong araw na “back to to the goal offense”. Si coach Turo ang nagline-up sa akin sa unang pagkakataon ko sa PABL/National Open para lumaro sa SPOTBILT SAUCONY, BOOGIE JEANS at BOOGIE BARNES Team habang nasa high school pa lamang tayo.

JIMMY MARIANO, isa sa pinakamabait, disente at malumanay na coach na nakasama ko. Hindi marunong mangutya o mang-insulto ng player, pero nagawa niya i-motivate ako sa ibang paraan, grabe ang tiwala na ibinigay niya sa akin, at sa kanya ko din natikman ang pagiging PABL MVP noong pumasok kami sa semifinals at naging kampeon din sa PABL COLLEGIATE DIVISION

BABY DALUPAN, ang tinaguriang “Maestro” ng PBA, hindi mabilang ang dami ng kampeonato ni coach Baby, pero siya ang forever na sumusuporta sa akin sa kolehiyo lalo na sa mga sapatos na panlaro ko na mahirap hanapin.

RON JACOBS, siyempre ang architect ng PHILIPPINE BASKETBALL para dalhin ulit ang Pilipinas sa tugatog ng tagumpay. Doon ko nakita kay coach Ron kung paano mag-training ng tamang sistema. Paano gawin tama ang ROLES ng bawat player..

JOE LIPA, hindi ko man napagbigyan si coach Joe na maglaro ako sa UP MAROONS, pero nag-3rd place (bronze medal) naman kami sa ASIAN GAMES sa SEOU, KOREA. Ikinagulat ng ating mga kababayan dahil kahit wala na ang ating mga naturalized players tulad nila CHIP ENGELLAND, JEFF MOORE and DENNIS STILL nagawa pa ng grupo na mag-uwi ng medalya.

TIM CONE, NORMAN BLACK at TOMMY MANOTOC ay kukulangin ang ating column kung paano natin babanggitin ang husay at galing nila sa coaching. Pare-pareho silang lahat nagsawa sa kampeonato pero madami ding inabot na mga pagsubok bago nila nakamit ang kampeonato.

Maraming salamat sa inyo coaches, MABUHAY KAYO!