Mga faney nagkagulo: Shooting ng FranSeth movie naurong uli

Marami nga sa kanila ang nangulit sa amin kung bakit daw hindi na naman matutuloy sa May 7 ang first shooting day ng ‘My Future You’ movie nina Francine Diaz at Seth Fedelin.

Ang bongga rin ng fans ng FranSeth love team dahil updated sila sa nangyayari sa Regal Entertainment movie nina Francine at Seth.

Tsika ng isang tinanong namin, may mga dapat pang ayusin sa pelikula bago sila magsimula para smooth ang takbo ng shooting.

Pero ang producer ng pelikula na si Ms. Roselle Monteverde ay natutuwa sa sobrang interes na ipinakikita ng fans sa FranSeth movie.

Maging sa Regal daw ay maraming nagme-message at nagtatanong about sa ‘My Future You’ nina Francine, Seth.

May inquiries din daw sila sa fans nina Francine, Seth asking kung paanong magpapa-block screening ng ‘My Future you’.

“Ang lakas ng love team nina Francine at Seth. Grabe ang suporta ng fans,” sey ni Roselle.

Mukhang ngayon pa nga lang ay nangangamoy blockbuster na ang pelikula ng FranSeth, ha!

Nangako nga ang FranSeth fans na sobrang suporta ang gagawin nila for ‘My Future You’ once na ipalabas na ‘yon sa nga sinehan.

So bongga!