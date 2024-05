Inaprubahan ng Department of Budget and Management (DBM) ang pagpapalabas ng P8 bilyon para sa medical assistance ng mga pinaka-mahihirap na Pilipino at health emergency allowance ng health at non-health workers.

Ang pondo ay ibibigay ng DBM sa Department of Health na siyang magpapatupad sa mga programa.

Sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na ang pagpapalabas sa pondo ay suporta ng gobyerno sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga Pilipino.

Ang pondo para sa Medical Assistance to Indigent and Financially-Incapacitated Patients (MAIP) ay para sa hospitalization at medical sup-port ng mga pasyenteng walang-wala, kasama na rito ang in-patient, out-patient comprehensive check-ups, at emergency services, gamot at iba pa.

Bahagi ng pondo ay nakalaaan naman sa Public Health Emergency Benefits and Allowances (PHEBA) para sa health care at non-healthcare workers kasama na rito ang mga babayaran sa health emergency allowance, One COVID-19 allowance, special risk allowance, COVID-19 sickness and death compensation at iba pang benepisyo gaya ng pagkain, akomodasyon at transportation allowance. (Aileen Taliping)