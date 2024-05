Maricel Soriano ‘di tumiklop sa Senado

Hindi nagpatinag si Maricel Soriano sa mga tanong na ibinato sa kanya nang humarap siya sa Senado nitong Martes.

Relax na relax nitong sinagot isa-isa ang mga tanong ni Senator Ronald ‘Bato’ dela Rosa.

Puro magagandang komento ang mababasa sa social media at pinupuri ang katapangan ni Marya na umapir sa Senate hearing.

“How is Maricel Soriano relevant to this session? She’s not even related to PDEA to be the proper person to answer regarding the leak of the document. Nevertheless, I admire her bravery for showing up. Sana all may balls to show up.”

“Love it. Fierce ni Diamond Star Maricel Soriano! Slay queen!”

“Ang bongga sumagot ni Inay Marya, kulang na lang itaas ni Maricel ang kilay niya kay Senator Bato.”

Ginisa sa sunod-sunod na tanong ang aktres, pero sinagot niya ito nang bonggang-bongga at marespeto.

“Hindi po totoo ‘yan,” ang maikling sagot ng Diamond Star nang tanungin siya ng Senador kung totoo bang tumakas daw ang dalawa niyang dating kasambahay dahil sa paggamit ng droga?

“Opo ninakawan po kami, nila ako,” ang tugon ni Maricel sa tanong kung bakit umalis ang dalawa niyang kasambahay sa condo unit niya sa Rockwell.

Pinabulaanan din ng aktres ang bintang na binugbog niya ang mga kasambahay, “Paano ko po sila bubugbugin eh dalawa po sila?”

Um-attend si Maricel sa Senate hearing ng Senate Committee on Public Order’s investigation para sa mga issue na binabato sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Ang dinaluhang hearing na ito ni Maricel ang pangalawang Public Hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. (Ogie Rodriguez)