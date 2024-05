Mariing itinanggi ni “Diamond Star” Maricel Soriano na gumagamit siya ng cocaine.

Sa kanyang pagharap sa imbestigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong Martes, tinanong siya ni commit-tee chairman Sen. Ronald “Bato” dela Rosa kung pagmamay-ari ng aktres ang condo unit 46-C sa Rockwell, Rizal Tower Bldg sa Brgy. Poblacion, Makati City.

Inamin ito ng aktres pero naibenta na raw niya noong 2012 pa. Dahil dito, hiningi ni Dela Rosa ang kopya ng deed of sale.

Sa sunod na tanong ng senador, binanggit nito ang lumabas na balita noong 2011 na dalawang kasambahay ng aktres ang tumakas dahil sa pananakit at paggamit umano ng cocaine ng kanilang amo.

“Hindi po totoo iyan,” sagot ni Soriano.

Gayuman, inamin nito na may dalawa siyang kasambahay na pinaalis niya sa condo dahil ninakawan umano siya pero hindi niya binugbog ang mga ito.

“Paano ko bubugbugin, dalawa sila?” katuwiran ng aktres.

Si Soriano ay inimbitahan ng komite dahil sa nag-leak na report ng Philippine Drug Enforcement Authority (PDEA) hinggil sa operate at pre-operation report na may petsang March 11, 2012 kung saan target sina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Soriano sa condo unit ng aktres.

Nang matanong tungkol sa nag-leak na PDEA report, sinabi ni Soriano na: “Wala po akong alam.”

“Sa totoo lang hindi malinaw sa akin bakit ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat ng tumestigo dito ay nagsabing hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. (Jonathan) Morales at walang imbestigasyon na naganap. Pasensiya na po, nalilito talaga ako dito,” wika ng aktres.