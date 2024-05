KABILANG ang Makati City sa hanay ng mga finalist sa One Planet City Challenge 2023-2024 ng World Wide Fund (WFF) for Nature na kumikilala sa mga inisyatibo ng mga siyudad sa buong daigdig kontra climate change.

Kilala dati bilang Earth Hour City Challenge, pinaparangalan ng nasabing kompetisyon ang mga proactive climate initiative ng mga lungsod sa buong daigdig, gayundin ang kanilang commitment sa sustainable urban development mula nang inilunsad ito noong 2011.

“This distinction not only celebrates Makati’s environmental achievements but also sets us as a leader in ecological responsibility among over 350 cities from 50 countries,” saad ng pamahalaang lokal sa isang post sa Facebook.

Bukod sa Makati City, lusot din ang Baguio at Tagum na pinili mula sa 15 lungsod sa Pilipinas na nagsumite ng kanilang entry para sa kompetisyon.

“The selection was based on rigorous climate data scrutinized through an established assessment framework. We applaud the commitment of these Philippine cities that participated in this latest run of the OPCC.

It is also important to highlight that the collective climate action of cities and their citizens plays a significant role in both mitigating and adapting to climate change,” diin naman ni One Planet Cities Project Manager for WWF-Philippines Imee Bellen.