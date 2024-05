Umakyat ang inflation rate sa 3.8% noong Abril mula sa 3.7% noong Marso dahil mabilis ang pagmahal ng presyo ng mga pagkain, inumin at transportasyon.

Ang inflation ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin magmula sa pagkain, inumin, upa, kuryente, tubig, load sa cellphone, tuition, at iba pang mga pinagkakagastusan ng mga tao.

Sabi ni Philippine Statistics Authority (PSA) Undersecretary Dennis Mapa, 59.7% ang naging ambag ng food and non-alcoholic beverages sa kabuuang inflation noong Abril. Apektado rin sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mga restawran at accommodation services tulad ng mga karinderya na 13.7% ang ambag sa kabuuang inflation at 6.2% naman ang ambag ng transportasyon.

Ayon kay Mapa, tatlong commodity groups ang bumilis ang inflation: food and non-alcoholic beverages, transport, at information and communication.

Pito naman ang bumagal ang inflation: alak at sigarilyo, upa, tubig at kuryente, furnishings at pagpapakumpuni ng bahay, health, recreation, sport and culture, restawran at accommodation services, at personal care and miscellaneous goods and services. Hindi naman gumalaw ang inflation para sa clothing and footwear, education services at financial services. (Eileen Mencias)