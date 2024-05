Mabuti pa sina Cedric, Deniece

Malamang na nakahinga nang maluwag ang mga pulis at NBI sa pagsuko nina Cedric Lee at Deniece Cornejo dahil hindi sila nagpadagdag sa ginagawang paghahanap sa mga “wanted” gaya nina Gerald Bantag at Pastor Apollo Quiboloy.

Pero bago ‘yan, may bagong pakulo ang mga kulokoy na scammer na nagpapadala ng text message na hindi naman nawala sa ipinagmalaking SIM card registration noon.

Kung dati ay nanalo kuno sa raffle o may bagahe na naghihintay ang mensaheng ipinapadala ng mga scammer sa kanilang bibiktimahin, ngayon, aba’y may nalalaman na silang “no contact” violation kuno at masususpindi ang lisensya sa pagmamaneho.

Ang isa nating kurimaw na nakatanggap, nag-aalala noong una na may traffic violation daw siya at tatlong araw na raw na “past due” sa pagbabayad ng kaniyang multa. Kaya dapat daw na ayusin niya na ito para hindi masuspinde ang lisensya niya ng 30 araw, batay sa laman ng text.

May “link” na nakalagay sa mensahe para sa website na gustong ipa-click ng mga kulokoy na “go-ph.tw.” Pero nawala ang pag-aalala ng ating kurimaw at dinilete ang text message nang maalala niya na wala pala siyang sasakyan at wala rin siyang lisensya.

Ang Land Transportation Office (LTO), nagbigay na rin ng babala sa publiko na huwag maniwala sa naturang uri ng text message dahil hindi raw nila ito ginagawa. Pero ang tanong, bakit wala pa ring tigil ang mga hinayupak na scammer sa kapapadala ng text scam sa kabila ng SIM card registration na ginawa?

Kung minsan, tungkol sa bank account pa ang itinitext nila na kunwaring may problema o na-hack ang account ng kanilang gustong biktimahin.

Nakagagawa pa sila ng paraan na hindi numero ang lumalabas sa mensahe. Pero kapag naglagay na sila ng “link” na gusto nilang ipa-click, dapat magduda na ang makatatanggap ng ganitong mensahe, na kabilang sa tinatawag na “red flag.”

Ngunit kung kabado na baka may problema talaga sa inyong account, sa halip na i-click ang link sa text message, tumawag sa “lehitimong” costumer service hotline ng inyong bangko para magtanong. Pero kung kagaya ka ng ating kurimaw, isipin munang mabuti kung may bank account ka ba. Kasi baka wala naman, sayang ang effort ng pag-aalala.

Elibs ang mga ayudanatics nating kurimaw dito kina Cedric Lee, Deniece Cornejo at Simeon Raz, na pawang sumuko at nagpakulong matapos silang hatulan ng Taguig City court na guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host-actor na si Vhong Navarro.

Kung iba siguro, malamang na naglaho na silang parang bula matapos ibaba ang hatol dahil reclusion perpetua o 40 taon na pagkakakulong ang iginawad na parusa ng hukom sa kanila. Biruin mo, kung nasa 30-anyos na sila, ibig sabihin, nasa 70-anyos na sila paglabas nila ng kulungan.

Nasa New Bilibid Prison (NBP) na sina Lee at Raz, habang nasa Correctional for Women naman si Cornejo. Habang nakakulong, asahan na iaapela nila ang hatol ng Taguig court sa mas mataas na korte gaya ng Court of Appeals, at puwede isunod ang Supreme Court.

In short, nagpasailalim sa proseso ng batas ang mga karaniwang mamamayan na sina Lee, Cornejo at Raz. Kaya hindi na sila nagpadagdag sa trabaho ng pulisya at National Bureau of Investigation sa paghahanap sa mga “wanted” na gaya nina dating Bureau of Correction chief Gerald Bantag at relihiyosong si Pastor Apollo Quiboloy, na dinidinig pa lang sa korte ang mga kaso, pero hindi na mahagilap.

May arrest warrant si Bantag sa kasong pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa inmate na si Jun Villamor. Habang may arrest warrant din si Quiboloy para sa kasong sexual abuse at qualified human smuggling. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”