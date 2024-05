RARAMPA na naman sa red carpet ang ‘Lumpia Queen” na si Abi Marquez dahil isa siya sa tatlong nominado sa social media category sa gaganaping 2024 James Beard Awards sa Chicago sa June 8.

Naluha sa tuwa ang sikat na food vlogger matapos siyang mapabilang sa mga nominado sa 2024 James Beard Awards.

Masayang sinalubong ni Abi ang balita kasama ang kanyang mga handler sa NYMA talent management agency sa isang short video na kanyang pinost online.

“Another incredible international recognition for Filipino food and talent. This is literally my dream,” sinulat ni Abi sa kanyang post.

“Thank you so much to you guys for allowing me to do what I love for a living. Thank you to my family and friends for the support,” dagdag pa niya. “I wouldn’t be here without my NYMA management and the AMAZING people behind it – I’m eternally grateful. See you, Chicago!”

Inanunsyo ng James Beard Foundation noong April 30 ang shortlist ng mga nominado para sa prestihiyosong parangal.

“The James Beard Media Awards shine a light on the exceptional storytellers whose work has the transformative potential to educate, inspire, and foster connection through a shared love of food,” ani Clare Reichenbach, chief executive officer ng James Beard Foundation.

“Congratulations to this year’s nominees on this remarkable achievement. Your work engenders a deeper understanding of and richer connection to our country’s food culture,” dagdag nito.

Makikita ang buong listahan ng mga nominado sa James Beard Foundation website.