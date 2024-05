LPA magpapaulan sa Mindanao

ISANG sama ng panahon o Low Pressure Area (LPA) ang inaasahang papasok sa bansa sa loob ng linggong ito at magpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao.

Ayon kay weather specialist Rhea Torres, makakaranas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Mindanao habang patuloy na papasuin ng mataas na antas ng temperatura ang Luzon at nalalabing bahagi ng bansa.

Sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), patuloy ang pag-iral ng mainit at maalinsangan na lagay ng panahon kahit may papasok ng sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility (PAR).

Sinabi ni Torres na 37 lugar sa bansa ang papasuin ng 45 degrees Celsius kabilang dito ang Dagupan City, Pangasinan. Clark, Pampanga; Cuyo, Palawan at Virac, Catanduanes.(Carl ­Santiago)