TIKOM umano ang bibig ng Land Transportation Office (LTO) sa mga kumakalat sa social media na nagkaroon umano ng security breach sa information technology (IT) platform nito na Land Transportation Management System (LTMS) na dinevelop ng isang banyagang IT provi­der.

Sa Facebook post ng IT expert na si Art Samaniego, nabunyag na nasa 45,008 customer credential at 8,442 na datos ng ilang kawani ng LTO ang posibleng nakompromiso dahil sa isang leak. Nai-report na aniya ito sa Department of Information and Communications Technology (DICT) at iniimbestigahan na ito.

Nabanggit din ng Deep Web Konek (DWK), isang grupo ng mga cyberthreat intelligence advocate, sa kanilang post ang posibleng LTO data breach.

Ayon sa DWK, natanggap nila ang isang report na nasa 34 gigabyte (GB) na halaga ng LTO data ang posibleng nakompromiso dahil sa leak. Nakatanggap din sila ng isa pang ulat sa sinasabing data breach na may sample pa galing sa isang LTO Regional Office.

Nilinaw naman nina Samaniego na patuloy nilang bineberipika ang mga ito.

Matatandaang ang kontrobersiyal na LTMS project na nagkakahalaga ng P3.14 bilyon na layong i-digitalize ang mga pro­seso sa LTO ay na-award sa isang joint venture ng banyagang IT provider na Dermalog at tatlong lokal na kumpanya na Holy Family Printing Corp., Microgenesis at Verzontal Builders, Inc. noong Mayo 2018.

Inihayag kamakailan ng Supreme Court na ilalabas nito anumang araw ang desisyon sa petisyon nina Atty. Jose Carlito Montenegro at Gerald Domingo para sa pagpapawalang-bisa ng kontrata ng gobyerno sa Dermalog para sa LTMS project.

Iginiit ng mga petitioner na posibleng ma­ging banta sa national security kung magkakaroon ng leak sa mga personal na impormasyon ng mga kliyente ng LTO. Hindi pa rin daw tapos ang proyekto kahit overdue na ito kaya hindi nagagamit nang husto ng LTO ang LTMS dahil sa ilang kakulangan sa disenyo nito.

Bukod sa kanselasyon ng kontrata, hiniling din sa petisyon na i-blacklist ang Dermalog para hindi na ito muling makasali sa iba pang proyekto ng gobyerno.

Dapat din anila na magsampa ng kasong kriminal at administratibo ang LTO laban sa mga personalidad na sangkot sa LTMS project.

Nagsagawa na rin ang House committee on transportation ng ilang pagdinig kaugnay sa iregularidad sa LTMS project, partikular na sa mga obserbasyon ng Commission on Audit (COA) kabilang dito ang pagkaantala ng proyekto, advance payment, legalidad ng kontrata at maging ang posibleng kaugnayan ng Dermalog sa ibang third-party provider na nagseserbisyo rin sa LTO.