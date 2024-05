Kuha galit, pikon ng mga fan: Kaila Estrada ‘most hated’ sa TV ngayon

Kuhang-kuha ni Kaila Estrada ang pikon, galit, inis ng mga manonood ng serye nina Donny Pangilinan at Belle Mariano!

Puring-puri nga ng mga fan ang husay niya sa pag-arte, at rason `yon para makaramdam ng galit sa kanya ang mga manonood, lalo na ang mga fan ng DonBelle.

Umulan ng papuri sa Instagram wall ni Kaila, at lahat `yon ay nagsasabing ang husay-husay niya, na galit na galit sila sa karakter niya bilang Bettina.

“Inis na inis kami sa’yo. Ang dami naming pinagbintangan, ikaw lang pala.”

“Kuhang-kuha mo ang galit ko Kaila.”

“The most unsuspecting suspect. I had a clue but I gave you the benefit of the doubt. What a plot twist.”

“Hay naku Bettina, mag-ingat ka kapag nakasalubong kita.”

“Grabe ang galing mong umarte Kaila. Kuhang-kuha mo ang pikon ko, ha! Ang galing mo, buwisit ka.”

“Muntik kong mabato ang speaker sa harap ko dahil sa iyo, Kaila.”

“Pang-best actress ka talaga, kuhang-kuha mo ang galit, inis ng lahat.”

“Grabe ang acting, superb talaga.”

“Sarap sabunutan ng bangs ni Kaila, ha!”

“The villain we all stan.”

Anyway, ang role nga niya bilang si Bettina ang tinutukoy ng lahat, na rason kung bakit namatay ang nanay ng karakter ni Belle.

Kaloka!