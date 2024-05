Kelot target police clearance, nalambat sa warrant

NABISTO ang nakabin­bin na kaso ng isang lalaki nang sa halip na police clearance ang kanyang nakuha ay na­ging warrant of arrest ito sa Kawit, Cavite noong Lunes.

Natuklasan sa istas­yon ng pulisya na may kaugnayan ang kaso ni alyas ‘Raffy’ sa pagmamaltrato sa kababaihan kaya agad itong dinampot.

Inirekomenda ang P20,000 na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya.

Sa ulat, bandang alas-11:00 nang umaga nang nag-apply ng police clearance ang suspek sa Kawit Municipal Police Station sa Barangay Magdalo Putol, Kawit Cavite para sa kanyang trabaho.

Matapos ang ilang minutong paghihintay, hindi police clearance kundi warrant of arrest na inisyu ni Honorable Janice L. Andrade-Udarbe, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 22 sa Imus City ang ipinakita sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9262 o Engaging in Any Form or Harassment or Violence Against Women or Children. (Gene Adsuara)