Kauna-unahang Bicol Loco Hot Air Balloon Fest tagumpay!

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Naging matagumpay ang kauna-unahang Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival na ginanap sa Old Legazpi Aiport noong May 3 to 5.

Masayang-masaya ang mga kababayang Bicolano mula sa iba’t-ibang lalawigan sa Bicol Region nang kanilang mapanood ang makukulay na hot air balloons sa himpapawid maging ang mga special air shows at aerial acrobatics mula sa mga batikang piloto.

Siempre pa, nagsilbing backdrop ng naglalakihang hot air balloons ang napakaganda at pinagmamalaki nating Mayon Volcano.

Talaga namang makatindig-balahibo ang tanawin habang sumasa-himpapawid ang iba’t hugis na hot air balloon na pinapalipad ng mga expert balloonists mula sa United Kingdom, USA, South America at iba pang bansa.

Meron ding paragliders, drone shows at acrobatic air show na ginanap

Ang kauna-unahang hot air balloon festival sa rehiyon ay kakaiba sa ginagawa sa Cappadocia, Turkey o sa Clark Air Field sa Pampanga dahil dito sa atin ay ang marikit na Bulkang Mayon, Albay Gulf at dagat Pasipiko ang tanawin.

Tiyak naging sulit ang pagbisita ninyo sa Albay dahil sa inihandang concert ng mga bigating artist. Libu-libong Bicolano ang napaindak sa musika ni Sarah Geronimo at rakrakan ni Bamboo noong May 3. Sa sumunod na gabi naman, ang dating lead vocalist ng bandang Eraserheads na si Ely Buendia ang nagbigay-aliw sa mga pinasikat niyang kanta noong dekada 90. Wala pong bayad at libre sa lahat ang mga concert na ito.

Maraming bisita din ang nakatikim ng katakam-takam na Bicol delicacies.

Hangarin ng Bicol Loco Festival na mapaangat ang turismo sa rehiyon at makatulong sa layunin ng Department of Tourism (DOT) na maabot ang target na 7.7 milyong international visitors ngayong taon.

Ang mga South Korean pa rin ang pinakamaraming bumibisita sa bansa (27.9%), kasunod ng mga Amerikano (15.71%), Chinese (6.49%), Japanese (6.13%) at mga Australian (4.83%).

Sumusunod naman sa kanila ang mga turista mula sa Canada, Taiwan, United Kingdom, Singapore at Germany.

Pangarap nating maiukit sa mapa ng mundo ang Bicol Region bilang top tourist destination, hindi lang sa Pilipinas kundi sa Asya at sa buong mundo. Dahil dito kailangan natin ang suporta ng bawat Bicolano.

Oras na dagsain ng mga dayuhan at lokal na turista ang rehiyon, lilikha ito ng maraming oportunidad sa pagnenegosyo. Sisigla ang mga hotel, restawran, iba pang establisiyimento pati na ang benta ng mga lokal na produkto. Inaasahang lilikha rin ito ng maraming trabaho sa marami nating kababayan.

Kapag dumami ang trabaho, iikot din ang pera dahil sa paggastos nila sa kanilang suweldo. Ito ang isa sa nagpapasigla ng ekonomiya ng isang bayan, probinsiya o rehiyon tulad ng Bicol na malayo sa Metro Manila.

Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naging maayos at ligtas ang ating Bicol Loco Festival — mula sa hot air balloon at aerial exhibitions lalo na ang dalawang gabing concert na dinagsa ng 80,000 spectators noong unang gabi at 85,000 naman noong ikalawang gabi ng concert.

Bago ako magtapos sa aking kolum, nais kong batiin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil natupad na rin ang pangako niyang maibaba sa P20 ang bawat kilo ng bigas.

Binebenta na po ang P20 per kilong bigas sa Kadiwa ng Pangulo sa Ligao, Albay. Prayoridad dito ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng gobyerno. Ang P20 per kilong bigas ay isang patunay na gagawin lahat ng Pangulo ang kanyang makakaya para sa kapakanan ng mga Pilipino, lalo na ang mga maralita.

Sa susunod na linggo, babalitaan ko kayo sa iba pang proyekto ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa susunod, mga kababayan kong Bicolano!