Kathryn, Alden iuuwi raw mga award ng FAMAS

Ang bongga ni Kathryn Bernardo!

Super trending siya sa X matapos ilabas ng FAMAS ang listahan ng nominees nila nitong Lunes.

Nominated si Kathryn as Best Actress para sa pelikula niyang ’A Very Good Girl’ na nagbigay din sa kanya ng Box Office Queen honor this year (igagawad pa lang ito on May 12 sa Henry Lee Irwin Theater ng Ateneo De Manila University).

Ngayon pa lang ay busy na ang fans niya at mina-manifest nila na maiuuwi ni Kath ang first ever FAMAS Best Actress trophy niya.

Pang-anim na nominasyon na this year ng Asia’s Phenomenal Supertar sa FAMAS as Best Actress. Hoping ang mga faney na makukuha na ng aktres ang nasabing award.

Unang na-nominate si Kathryn noong 2014 para sa movie nila ni Daniel Padilla na ’Pagpag’. Nagkasunod-sunod naman ang nominasyon niya from 2015 to 2017 para sa mga KathNiel movies na, ’Shes Dating the Gangster’, ’Crazy Beautiful You’, at ’Barcelona: A Love Untold’.

Muling na-nominate si Kathryn noong 2020 para sa movie nila ni Alden Ricahrds na ’Hello, Love, Goodbye’ at ngayong 2024 nga para sa ’A Very Good Girl’ movie niya with Dolly de Leon.

And speaking of Alden, handang-handa na ang KathDen fans na sumugod sa May 26 sa Fiesta Pavilion in Manila Hotel. Malakas ang kutob ng fans na sina Alden at Kath ang tatanghaling Best Actor at Best Actress ng 72nd FAMAS Awards.

Bongga!