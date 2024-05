Jun Manzo ‘pinaiyak’ 1Bataan Risers sa MPBL

ISINALBA ng isang ‘Hail Mary’ shot ni dating University of the Philippines (UP) guard Jun Manzo ang Davao Occidental Tigers upang makatakas sa hometown bet na 1Bataan Risers 90-89, habang nakaligtas rin ang Quezon Huskers at Manila SV Batang Sampaloc sa magkahiwalay na laban sa triple-header nitong Lunes ng gabi sa sixth season ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa Orion Sports Complex sa Bataan.

Walang bukas na itinapon ng 5-foot-9 guard mula Cebu ang bola sa midcourt bago ang pinal na buzzer upang maisalba ang Davao tungo sa ika-apat na panalo at isang talo sa round-robin elimination phase ng 29-team tournament. Dahil sa naturang himala ay nagulantang ang crowd-favorite team na inaasam na makukuha ang panalo na pinagbidahan ng homegrown talent na si Yves Sazon.

Subalit nanatiling palaban ang dating kampeon sa suporta nina Kenneth Ighalo, Arth Dela Cruz at Dave Arana. Tumapos si Manzo ng 14 puntos mula sa 4-of-5 shooting at 4-of-4 sa free throw line kasama ang apat na rebounds, tatlong assists at isang steal, habang sumegunda si Dela Cruz sa halos triple-double na 12 points, 13 rebounds, walong assists at tatlong steals. Tumapos naman sina Ighalo ng siyam na puntos at tatlong rebounds at si Arana sa sariling siyam na puntos.

Nasayang naman ang game-high ni Sazon sa 18 pointts kabilang ang doble pigura nina Ronnel Lastimosa at Robbie Darang sa tig-12 points.

Naputol naman ang winning streak ng Zamboanga Master Sardines nang pagtulungang buhatin ng mga dating collegiate stars na sina L-Jay Gonzales ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws at Will Allen Gozum ng College of Saint Benilde (CSB) Blazers para dalhin ang Quezon sa 82-77 panalo.

Umangat sa 3-3 marka ang Quezon nang pangunahan ni Gonzales sa 17 points, tatlong rebounds at dalawang assists, katuwang si at Gozum na may 16 pointts, apat na boards at dalawang mints upang ibigay sa Zamboanga ang unang pagkatalo sa 5-1 rekord katabla ang Paranaque Patriots.

Kinapos naman ang nilikhang game-high ni Jaycee Marcelino sa 24 points at siyam na rebounds katulong si Adrian Santos sa 14 points at walong boards para sa unang pagkatalo ni coach Louie Alas sa liga.

Iniangat naman sa 4-2 marka ng Manila matapos pagbidahan ni Carl Bryan Cruz ang grupo kasunod ng double-double 24 points at 13 rebounds para higitan ang Sarangani Marlins sa pambungad na laro.

Sumuporta naman para sa Manila sina bigman Rabeh Al-Hussaini at Fil-Am DJ Mitchell na may identical 14 points.

(Gerard Arce)