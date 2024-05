Jorge Souza De Brito isasapinal national women’s volley squad

ISASAPINAL ni Philippine women’s national volleyball team head coach Jorge Edson Souza de Brito ang 20-pool player na kinabibilangan ng mga manlalaro galing sa Premier Volleyball League (PVL) na nakatakdang isabak para sa darating na hosting ng bansa sa Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup for Women’s sa Mayo 22-29 sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Patuloy na nakikipag-usap ang pamunuan ng PVL at Philippine National Volleyball Federation (PNVF) patungkol sa magiging kabuuan ng koponan, kung saan responsable ang nag-iisang professional women’s volleyball league sa bansa sa pagsala ng mga manlalarong kakatawan para sa Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa national team para sa pinal na listahan.

Inihayag ni PVL President Ricky Palou na mayroon nang paunang listahan ng 20 manlalaro ang natalakay na isasama sa mga lalaro, ngunit wala pang pinal na nagagawa, na inirekumenda ng mga coach na isinumite kay De Brito para sa pagsusuri at pag-apruba ng mga ito.

“We have a pool of 20 [players]. It’s not yet final because we’re waiting for coach De Brito to give us his inputs into the pool. But basically we came up with a list of 20 players while waiting for De Brito to look at it and see if he wants to make any changes or if he’s satisfied with it,” pahayag ni Palou. “Actually this pool was recommended by several coaches, they submitted it, they looked at it and we submitted it to de Brito for his comments. We’re waiting for his reply. We should be getting that in the next few days.”

Ayon sa mga lumalabas na listahan sa social media, kabilang sina PVL reigning MVP Cherry Ann “Sisi” Rondina at Cherry Nunag ng Choco Mucho Flying Titans; Eya Laure at Jen Nierva ng Chery Tiggo; Faith Nisperos at Fifi Sharma ng Akari Chargers; Djanel Cheng at Jonah Sabete ng Petro Gazz; Vanessa Gandler at Dawn Catindig ng Cignal HD Spikers; Dell Palomata ng PLDT High Speed Hitters; Ivy Lacsina ng NXLed Chameleons at Julia Melissa De Guzman ng Creamline Cool Smashers at Denso Airybees ang mga matunog na pangalan.

Nauna nang inanunyo ng PNVF na ibinibigay na nito ang lahat ng pagpili, pagbuo at pagsasanay ng women’s national team sa mga darating pang kumpetisyon sa PVL, na karangalan namang tinatanggap ng liga, ayon kay Palou.

“We are honored that the Philippine National Volleyball Federation gave us the responsibility of handling the national team for women’s [volleyball]. They gave us the coaching staff, and we’re now discussing with the coaching staff who will compose the national team for the women’s,” saad ni Palou.

Habang bubuuin pa lamang ng Pilipinas ang koponan nito ay nakapagsanay at nakapaghanda na ang mga makakalaban ng women’s national squad mula Kazakhstan, Iran, Chinese Taipei, Vietnam, Australia, Hong Kong, Singapore, Indonesia at India. (Gerard Arce)