Janry Ubas asinta ginto sa men’s long jump event

KABUUANG 26 na gintong medalya ang agad na paglalabanan sa unang araw pa lamang ng inaabangan na 2024 ICTSI Philippine Athletics Championships na tatampukan ng mga homegrown, Fil-Heritage at mga dayuhang atleta ngayong umaga, Mayo 8 hanggang 12, sa PhilSports Oval sa City of Pasig.

Ang torneo na nakarehistro bilang Category B sa global calendar ng World Athletics at nagsisilbi na isang qualifying competition para sa nalalapit na Paris Olympics ay binubuo ng kabuuang 1,255 registered athletes kabilang na ang mga naghahangad na makakuha ng importanteng Olympic qualifying points.

Agad na sasabak ang SEA Games at national record holder na si Janry Ubas matapos na mapasama sa unang limang finals event na paglalabanan ngayong umaga na men’s open long jump kasama ang men’s open 5000, women’s open discus throw, U18 girls shot put at women U20 javelin throw.

Bitbit ng Misamis Oriental native at naghahangad makatuntong sa unang Olympics na si Ubas ang bagong national record sa long jump na 7.85m. Una na itong naging bronze medalist sa men’s heptathlon sa 2023 Asian Indoor Athletics Championships sa Kazakhstan sa pagtipon ng 5,246 points na bago ding national record.

Katatapos lamang magwagi ng tansong medalya ni Ubas sa ginanap na Hong Kong Athletics Championships kung saan itinala nito ang nalundag na layo na 7.61 metro.

Umabot naman sa 21 finals ang gaganapin sa hapon sa pinakamalaking bilang ng mga kalahok sa pagsasagawa ng Philippine National Championships kung saan sasabak din ang mga atleta mula sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Guam, Japan at USA.

Tatlong kategorya ang paglalabanan na elite/open men and women, U20 boys and girls at U18 boys and girls. (Lito Oredo)