Gilas Pilipinas pokus sa Olympic Qualifying

PLANTSADO na ang direksiyon ng Gilas Pilipinas na gumawa ng masikip at abalang iskedyul sa mga darating na linggo habang naghahanda ito para sa mahirap na FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia sa Hulyo.

Sinabi ni Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) Executive Director Erika Dy sa Philippine Sportswriters Association Forum nitong Martes na magkakampo muna ang Nationals sa Hunyo 22 sa Inspire Sports Academy sa Laguna bago magtungo sa Turkey at Poland para sa tune-up games kasama ang kanilang mga katapat.

Pagkatapos ay tututukan nito ang Olympic Qualifying Tournament na itinakda sa Hulyo 2 hanggang 7 sa Latvia kung saan susubukan ni coach Tim Cone na ihatid ang mga naghaharing Asian Games champion sa quadrennial Games sa isang programa na tinawag na “Mission: Paris.”

“Kami ay naka-grupo sa host team Latvia at Georgia, parehong powerhouses, at talagang inaabangan namin ang pakikipagkumpitensiya laban sa kanila,” sabi ni Dy sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Smart/ PLDT, MILO at ang 24/7 sports app sa bansa na ArenaPlus. (Lito Oredo)