Isang resolusyon ang inihain ng Makabayan bloc upang paimbestigahan sa Kamara de Representantes ang malaking interes at penalty na ipinapataw umano ng Government Service Insurance System (GSIS) sa utang ng mga miyembro nito.

Sa House Resolution 1706, hiniling nina ACT Teachers Rep. France Castro, Gabriela Rep. Arlene Brosas, at Kabataan Rep. Raoul Manuel sa House Committees on Government Enterprises and Privatization at Civil Service Professional Regulations na pangunahan ang imbestigasyon.

Tinukoy sa resolusyon ang kaso ni Clarita Aclado, ng Signal Village Elementary School, na nagreklamo dahil ibinawas umano sa kanyang retirement pay noong 2016 ang Emergency Loan Assistance at Summer One Month Salary Loan at tubo nito.

Itinanggi ni Aclado na siya ang nag-loan ng mga ito kaya naghain ng reklamo sa GSIS.

Noong Enero 2017, nakatanggap si Aclado ng sulat mula sa GSIS at sinabi na ikinokonsidera na itong fully paid dahil ibinawas na sa kanyang retirement benefits. Iniakyat ang kaso sa korte.

Mula sa sinasabing loan na may kabuuang halagang P147,678.83, si Aclado ay pinagbayad ng P638,172.59, o 432.15% ng loan amount.

“The Supreme Court found that the ‘exponential effect of the compounded interest on arrears added each month on top of the compounded penalty added each month’ is the cause why the petitioner’s loan obligations ballooned to over half a million pesos. There was an ‘interest on interest on interest’ added to petitioner’s balance per month and the Supreme Court can’t turn a blind eye on this ‘patent unfairness,” sabi sa resolusyon.

Binanggit din sa resolusyon ang reklamo ng mga guro na pinagmumulta pa rin sila kahit na awtomatiko nang nakakaltas sa kanilang suweldo ang bayad para sa kanilang loan.

Wala pang pahayag ang GSIS sa inihaing resolusyon ng Makabayan bloc. (Billy Begas/Eralyn Prado)