DonBelle araw-araw magkasama

Ang bongga nina Donny Pangilinan at Belle Mariano dahil halos araw-araw silang magkasama ngayon dahil finale week na ng ‘Can’t Buy Me Love’!

Ngayong Tuesday nga ay magkasama sila sa celebration ng cast and staff ng kanilang serye sa isang restaurant sa may Quezon City.

Ngayon kasi ang finale streaming ng ‘Can’t Buy Me Love’ sa Netflix.

At sa Friday (May 10), magkasama na naman sina Donny, Belle at iba pang cast ng kanilang serye dahil may cast party naman sila.

Sa Friday kasi ang finale airing NG ‘Can’t Buy Me Love’ sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at iba pang platforms ng ABS-CBN.

Siyempre, kilig-kilig ang fans dahil palagi ngang magkasama ang DonBelle.

Wish din ng mga faney na sana kahit after ng kanilang serye ay madalas pa ring magkasama sina Donny, Belle.

At sana nga raw ay agad-agad na ang next project nila, ha!

Ang tsika nga, pelikula naman ang gagawin ng DonBelle love team.

Bongga! (Jun Lalin)