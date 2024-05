Si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang unang dadamputin ng International Criminal Police Organization (Interpol) oras na maglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court (ICC).

Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV nitong Martes na posibleng ilabas ng ICC ang warrant of arrest sa Hunyo o Hulyo laban kina dating Pangulong Duterte, Senador Ronald “Bato” dela Rosa, Senador Christopher Lawrence “Bong” Go, ilang aktibo at retiradong opisyal ng Philippine National Police (PNP) at maging kay Vice President Sara Duterte.

“This will come in batches. The first batch si Duterte, the father. The second batch, baka sila Bong Go, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and some other senior officials of the Duterte administration,” paglalahad ni Trillanes sa isang press conference.

Aniya, obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol dahil sa cooperation agreement ng bansa rito. Noong mag-request aniya ang National Bureau of Investigation na mahuli si dating Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves Jr., ang Interpol ang nagsagawa ng operasyon para madampot ang puganteng dating kongresista.