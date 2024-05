Daniel Quizon malapit na maabot grandmaster title

MAGKAKASUNOD ang mga tournament na sasalihan ni GM-elect Daniel Quizon ngayong buwan ng Mayo.

Ito’y dahil nais na nitong maabot ang ELO 2500 requirement para maging ganap na grandmaster.

Si Quizon ang susunod na GM ng Pilipinas dahil nasikwat na nito ang third at final norm matapos magkampeon sa Hanoi Grandmaster Chess Tournament na nilaro sa Vietnam noong Marso.

Nakatakdang tumulak si 19-year-old Quizon sa Quang Ninh GM Chess Tournament 2024 sa Mayo 14 na lalaruin sa Ha Long Ward, Vietnam.

May tsansa itong makakuha ng mataas na ELO rating sa naturang torneo.

Ipatutupad ang nine rounds Swiss System at may 90 minutes plus 30 seconds increment ang nasabing chessfest.

May ELO rating na 2457 si Quizon, 43 puntos na lang at pormal nang igagawad sa kanya ang GM title.

Ang ibang Pinoy woodpusher na kasali ay sina GM John Paul Gomez, International Master Michael Concio, Jr. at FM Christian Gian Karlo Arca. (Elech Dawa)